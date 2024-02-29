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Полицейские обратились к родителям школьников

Полицейские Экибастуза просят родителей вовремя встречать детей из школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Источник: Baigenews

Родители ученика второго класса обратились в полицию с заявлением, что их сын не вернулся из школы.

«Установлено, что ребенок потерял ключи от квартиры. После чего, присел на теплоизоляционные трубы возле учебного заведения. В это время к нему подошла неизвестная девушка и предложила довезти на своей машине к родным. Ребенок не раздумывая пошел за девушкой, сел к ней в авто и доехал до бабушки».

рассказала старший инспектор группы ювенальной полиции УП города Экибастуза Жулдуз Калиханова.

После обращения в полицию, инспектор предложила обзвонить всех родных и знакомых. Таким образом, мальчик нашелся у бабушки.

В полиции отмечают, что каждый родитель обязан разработать безопасный путь домой.

«Нужно объяснять детям, что нельзя садиться в автомашины к незнакомым. Главное правило, которое нужно донести раз и навсегда до ребенка: ни с каким посторонним человеком, даже если это сосед или ваш знакомый, ни при каких обстоятельствах никуда идти нельзя».

отмечают в полиции.