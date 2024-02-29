Полицейские обратились к родителям школьников

Родители ученика второго класса обратились в полицию с заявлением, что их сын не вернулся из школы.
«Установлено, что ребенок потерял ключи от квартиры. После чего, присел на теплоизоляционные трубы возле учебного заведения. В это время к нему подошла неизвестная девушка и предложила довезти на своей машине к родным. Ребенок не раздумывая пошел за девушкой, сел к ней в авто и доехал до бабушки».
После обращения в полицию, инспектор предложила обзвонить всех родных и знакомых. Таким образом, мальчик нашелся у бабушки.
В полиции отмечают, что каждый родитель обязан разработать безопасный путь домой.
«Нужно объяснять детям, что нельзя садиться в автомашины к незнакомым. Главное правило, которое нужно донести раз и навсегда до ребенка: ни с каким посторонним человеком, даже если это сосед или ваш знакомый, ни при каких обстоятельствах никуда идти нельзя».