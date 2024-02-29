Полицейские обратились к родителям школьников

«Установлено, что ребенок потерял ключи от квартиры. После чего, присел на теплоизоляционные трубы возле учебного заведения. В это время к нему подошла неизвестная девушка и предложила довезти на своей машине к родным. Ребенок не раздумывая пошел за девушкой, сел к ней в авто и доехал до бабушки».