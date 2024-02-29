Жителя Новосибирска будут судить за ДТП, в котором погиб пешеход

По данным ведомства, 12 сентября 2023 года около 2 часов ночи 21-летний водитель Kia Rio ехал в Ленинском районе и, приближаясь к перекрестку на улице Блюхера, не снизил скорость и не уступил пешеходу, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.