Жителя Новосибирска будут судить за ДТП, в котором погиб пешеход

В Ленинский райсуд Новосибирска направлено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погиб 21-летний молодой человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, 12 сентября 2023 года около 2 часов ночи 21-летний водитель Kia Rio ехал в Ленинском районе и, приближаясь к перекрестку на улице Блюхера, не снизил скорость и не уступил пешеходу, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
«В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия 21-летний пешеход получил множественные телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных травм.», — говорится в сообщении.
Напомним, глава СК заинтересовался ДТП с 5 пострадавшими пассажирами в Новосибирске.