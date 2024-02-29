Ради подруги и кредит на маму возьму: мошенники развели подростка на миллион рублей

Девушке в мессенджере написала хорошая подруга. Она рассказала, что у нее большие проблемы, и у ей нужны деньги. Правда, попросила никому об этом не рассказывать. Желая помочь, девушка зашла в мобильный банк с маминого телефона и перевела подруге 670 тысяч. Потом оформила кредит на 340 тысяч и тоже отдала ей. Юная горожанка даже не подозревала, что общается с мошенниками.