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Ради подруги и кредит на маму возьму: мошенники развели подростка на миллион рублей

Подросток из Комсомольска оформила на маму крупный кредит, чтобы помочь подруге.
Источник: Комсомольская правда

Больше миллиона рублей потеряла комсомольчанка из-за своей дочери-подростка. Девушка, желая помочь подруге, оформила на маму крупный кредит. Как оказалось, она стала жертвой мошенников.

Девушке в мессенджере написала хорошая подруга. Она рассказала, что у нее большие проблемы, и у ей нужны деньги. Правда, попросила никому об этом не рассказывать. Желая помочь, девушка зашла в мобильный банк с маминого телефона и перевела подруге 670 тысяч. Потом оформила кредит на 340 тысяч и тоже отдала ей. Юная горожанка даже не подозревала, что общается с мошенниками.

Утром в приложение банка заглянула мама и пришла в шок, увидев отсутствие денег и оформленный кредит. Она обратилась в полицию.

— Было установлено, что накануне хищений, когда заявительница обратилась в полицию, аккаунт подруги был взломан, чем и воспользовались аферисты для совершения мошеннических действий, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские ищут преступников. Заведено уголовное дело.