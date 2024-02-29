Ради подруги и кредит на маму возьму: мошенники развели подростка на миллион рублей

Больше миллиона рублей потеряла комсомольчанка из-за своей дочери-подростка. Девушка, желая помочь подруге, оформила на маму крупный кредит. Как оказалось, она стала жертвой мошенников.
Девушке в мессенджере написала хорошая подруга. Она рассказала, что у нее большие проблемы, и у ей нужны деньги. Правда, попросила никому об этом не рассказывать. Желая помочь, девушка зашла в мобильный банк с маминого телефона и перевела подруге 670 тысяч. Потом оформила кредит на 340 тысяч и тоже отдала ей. Юная горожанка даже не подозревала, что общается с мошенниками.
— Было установлено, что накануне хищений, когда заявительница обратилась в полицию, аккаунт подруги был взломан, чем и воспользовались аферисты для совершения мошеннических действий, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские ищут преступников. Заведено уголовное дело.