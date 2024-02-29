Парня задержали за поджог релейного шкафа в Петербурге

Силовики задержали 21-летнего парня по подозрению в поджоге релейного шкафа в Петербурге. Все произошло на пути железнодорожного перегона между станциями «Сергиево — Стрельна». Следователи завели на него уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.