В Ростове за хищение денег у банка осуждён экс-депутат Госдумы Варшавский

На реализацию проекта было направлено 12 млрд рублей. Деньги переводились только за выполненные работы. Но акты были подделаны: стоимость работ оказалась завышена на 10,6 млн рублей. Сторона обвинения сочла, что Варшавский попытался похитить эти средства. Это было в 2017 году.