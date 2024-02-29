В Ростове за хищение денег у банка осуждён экс-депутат Госдумы Варшавский

В Ростове за попытку хищения денег у Россельхозбанка осуждён бизнесмен и экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский. Об этом стало известно «Коммерсант-Юг».
Приговор вынес Ленинский районный суд Ростова. Это уже третье уголовное дело бизнесмена. Вадима Варшавского обвинили в попытке украсть средства при строительстве завода по переработке зерна «ДонБиоТех» в Волгодонске.
На реализацию проекта было направлено 12 млрд рублей. Деньги переводились только за выполненные работы. Но акты были подделаны: стоимость работ оказалась завышена на 10,6 млн рублей. Сторона обвинения сочла, что Варшавский попытался похитить эти средства. Это было в 2017 году.
Суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы.
А ранее Вадима Варшавского признали виновным в хищении 2,8 млрд рублей у банка.