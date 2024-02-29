Водитель внедорожника пострадал при столкновении с автобусом в Казани

На улице Мира в Казани произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 91 и внедорожника Chery, в результате которого оба транспортных средства оказались не на ходу. Инцидент случился, когда автобус подъезжал к остановке «Березовая роща» для посадки пассажиров. В этот момент в его заднюю часть врезался внедорожник. По словам водителя легкового автомобиля, причиной столкновения стала гололедица, из-за которой он не смог вовремя остановиться.
Водитель внедорожника получил травмы лица, но от госпитализации отказался. В автобусе никто из пассажиров серьезно не пострадал, хотя удар был настолько сильным, что двигатель автобуса сместился внутрь салона. Для устранения последствий аварии потребовалась помощь эвакуатора, чтобы убрать поврежденные транспортные средства с проезжей части.
Ранее мы писали, что на остановке «Улица Парижской Коммуны» в Казани автобус № 10 столкнулся с бетономешалкой. По словам водителя автобуса, после высадки пассажиров и начала движения, его транспортное средство подрезала бетономешалка, что и стало причиной аварии.