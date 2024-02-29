На Южном Урале во время пожара в доме погиб пенсионер

По предварительной версии, пожар мог произойти от непотушенной сигареты. В МЧС подчеркнули, что тлеющая или зажженная сигарета может стать хорошим источником пламени. Предупредить хозяев дома о возгорании сможет пожарный извещатель, звук которого способен разбудить человека даже в крепком сне.