На Южном Урале во время пожара в доме погиб пенсионер

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, пламенем оказался охвачен частное жилое строение. На улице Чернышевского.
На место пожара выехали расчеты Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Во время ликвидации огня было найдено тело 71-летнего мужчины, который, скорее всего, был хозяином дома.
По предварительной версии, пожар мог произойти от непотушенной сигареты. В МЧС подчеркнули, что тлеющая или зажженная сигарета может стать хорошим источником пламени. Предупредить хозяев дома о возгорании сможет пожарный извещатель, звук которого способен разбудить человека даже в крепком сне.