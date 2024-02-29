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На Южном Урале во время пожара в доме погиб пенсионер

Возгорание произошло вечером 28 февраля в Симе.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, пламенем оказался охвачен частное жилое строение. На улице Чернышевского.

На место пожара выехали расчеты Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Во время ликвидации огня было найдено тело 71-летнего мужчины, который, скорее всего, был хозяином дома.

По предварительной версии, пожар мог произойти от непотушенной сигареты. В МЧС подчеркнули, что тлеющая или зажженная сигарета может стать хорошим источником пламени. Предупредить хозяев дома о возгорании сможет пожарный извещатель, звук которого способен разбудить человека даже в крепком сне.

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