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Tracker на бешеной скорости врезался в пассажирский автобус. Легковушку разорвало в клочья. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня ранним утром в Ташкенте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса King Long и автомобиля Tracker, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным «Тошшахартрансхизмат», авария случилась примерно в 06:45 на повороте с перекрестка улицы Новый Узбекистан. Автобус маршрута № 63, двигавшийся со стороны автопарка, столкнулся с автомобилем марки Tracker.

Отмечается, что легковой автомобиль ехал по встречке на скорости 197 км/ч. В результате аварии его разорвало в клочья.

Водитель легковушки был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Он скончался несмотря на оказанную помощь. В салоне автобуса в момент аварии не было пассажиров.

Сообщается, что данное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сотрудниками УБДД, проводится расследование.