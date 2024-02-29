Tracker на бешеной скорости врезался в пассажирский автобус. Легковушку разорвало в клочья. Видео

По данным «Тошшахартрансхизмат», авария случилась примерно в 06:45 на повороте с перекрестка улицы Новый Узбекистан. Автобус маршрута № 63, двигавшийся со стороны автопарка, столкнулся с автомобилем марки Tracker.
Отмечается, что легковой автомобиль ехал по встречке на скорости 197 км/ч. В результате аварии его разорвало в клочья.
Водитель легковушки был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Он скончался несмотря на оказанную помощь. В салоне автобуса в момент аварии не было пассажиров.
Сообщается, что данное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сотрудниками УБДД, проводится расследование.