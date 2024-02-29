Задержан ИО главы РГП «Казспецэкспорт»

«Агентство по финансовому мониторингу сообщает о задержании 23 февраля 2024 года ИО генерального директора РГП “Казспецэкспорт” Аршата Аяганова по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники», — говорится в сообщении в четверг.
Отметим, что информация об обысках по громкому делу о коррупции в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Казахстана распространяется в интернете уже несколько дней.
При этом, еще в ноябре 2023 года сообщалось, что в компании «Казспецэкспорт» проходят обыски и выемки. КазТАГ тогда сообщал, что генеральный директор «Казспецэкспорт» Арман Рамазанов арестован на два месяца.