Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе

«Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с жалобами горожан в социальных сетях о ненадлежащей санитарной обрезке деревьев в парке имени Т. Г. Шевченко в городе Симферополе. В ходе проверки будет дана оценка осуществлению обследования деревьев, законности их обрезки и кронирования», — сказано сообщении.