Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту обрезки деревьев в парке имени Тараса Шевченко в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается. что на ненадлежащую санитарную обрезку зеленых насаждений пожаловались жители крымской столицы.
«Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с жалобами горожан в социальных сетях о ненадлежащей санитарной обрезке деревьев в парке имени Т. Г. Шевченко в городе Симферополе. В ходе проверки будет дана оценка осуществлению обследования деревьев, законности их обрезки и кронирования», — сказано сообщении.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования. добавили в прокуратуре.
В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Работы ведутся на центральных улицах города. В связи с этим временно ограничивается движения транспорта и меняются маршруты городских автобусов.