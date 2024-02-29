В Шахтах в СИЗО пытались передать пюре с «сюрпризом»

В Шахтах несколько раз пытались передать запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, 27 февраля на имя одного из заключенных принесли посылку с пюре быстрого приготовления. При осмотре передачки сотрудники режимного учреждения заметили белое вещество. Все содержимое было отправлено на проверку.
Несколькими днями ранее другому заключенному местная жительница передала бутылку сгущенного молока. Однако правоохранители при вскрытии обнаружили, что в продукт подмешано подозрительное вещество.
— Изъятые предметы и задержанная гражданка были переданы сотрудникам полиции для дачи правовой оценки и дальнейшего разбирательства, — говорится в сообщении.