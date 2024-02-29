Пропавшего неделю назад алматинца нашли мертвым

«В связи со скандалом с бригадой медиков и тем, что пациент не дает осмотреть себя и оказать ему помощь, со службы “103” в полицию поступил вызов об оказании содействия. После оказания врачами помощи мужчина для выяснения обстоятельств был доставлен в Управление полиции Наурызбайского района, после чего был передан родному брату.