Пропавшего неделю назад алматинца нашли мертвым

В Алматы с 21 февраля близкие и волонтеры разыскивали мужчину по имени Мухтар Тлеулес 1990 года рождения. Как сообщали волонтеры Lider.kz, 21 февраля около 04:15 он вместе с братом вышел из здания управления полиции Наурызбайского района по адресу: микрорайон Акжар, улица Тараза, 17.
Спустя почти неделю поисков, 28 февраля, волонтеры сообщили, что мужчина найден мертвым.
Данный инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
«В связи со скандалом с бригадой медиков и тем, что пациент не дает осмотреть себя и оказать ему помощь, со службы “103” в полицию поступил вызов об оказании содействия. После оказания врачами помощи мужчина для выяснения обстоятельств был доставлен в Управление полиции Наурызбайского района, после чего был передан родному брату.
Через два дня в полицию обратилась сестра мужчины и заявила о его пропаже. Пропавший был объявлен в розыск и проведены розыскные мероприятия.
В результате поиска его тело без признаков насильственной смерти полицией было обнаружено в Карасайском районе Алматинской области", — прокомментировали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.
Что делать, если пропал человек?
На сайте «Электронного правительства» говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102» или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.