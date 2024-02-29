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Пропавшего неделю назад алматинца нашли мертвым

В Алматы волонтеры неделю разыскивали мужчину, который вышел из здания управления полиции и пропал. Нашли его мертвым. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.
Источник: Getty Images

В Алматы с 21 февраля близкие и волонтеры разыскивали мужчину по имени Мухтар Тлеулес 1990 года рождения. Как сообщали волонтеры Lider.kz, 21 февраля около 04:15 он вместе с братом вышел из здания управления полиции Наурызбайского района по адресу: микрорайон Акжар, улица Тараза, 17.

Спустя почти неделю поисков, 28 февраля, волонтеры сообщили, что мужчина найден мертвым.

Данный инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

«В связи со скандалом с бригадой медиков и тем, что пациент не дает осмотреть себя и оказать ему помощь, со службы “103” в полицию поступил вызов об оказании содействия. После оказания врачами помощи мужчина для выяснения обстоятельств был доставлен в Управление полиции Наурызбайского района, после чего был передан родному брату.

Через два дня в полицию обратилась сестра мужчины и заявила о его пропаже. Пропавший был объявлен в розыск и проведены розыскные мероприятия.

В результате поиска его тело без признаков насильственной смерти полицией было обнаружено в Карасайском районе Алматинской области", — прокомментировали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.

Что делать, если пропал человек?

На сайте «Электронного правительства» говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102» или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.