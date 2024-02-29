СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости Крым. Восемнадцатилетняя девушка погибла после падения с обрыва на мысе Фиолент в Севастополе. Факт трагедии РИА Новости Крым подтвердил источник в правоохранительных органах.
Об инциденте ранее сообщали местные Telegram-каналы. Отмечалось, что трагедия произошла в районе садового товарищества «Лукоморье».
«Факт смерти подтверждается. Причины — нет», — сказал источник.
Для выяснения всех причин и обстоятельств гибели девушки необходимо провести ряд экспертиз, на это потребуется время, добавил собеседник агентства.