Женщина попала под колеса автомобиля в Витебске

Как рассказали правоохранители, авария произошла 29 февраля около 6.00 на улице Смоленской. Водитель автомобиля Renault, двигаясь со стороны улицы Правды в направлении Московского проспекта, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В бессознательном состоянии она была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что водителям необходимо максимально снижать скорость перед пешеходными переходами и быть готовыми уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения.
«В свою очередь пешеходам следует переходить проезжую часть в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось и уступает дорогу. Стоит помнить, что осадки в виде дождя и отсутствие снежного покрова негативно влияют на видимость», — добавили в УГАИ Витебского облисполкома.