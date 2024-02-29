Женщина попала под колеса автомобиля в Витебске

Как рассказали правоохранители, авария произошла 29 февраля около 6.00 на улице Смоленской. Водитель автомобиля Renault, двигаясь со стороны улицы Правды в направлении Московского проспекта, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В бессознательном состоянии она была госпитализирована.