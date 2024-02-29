Движение в петербургском метро останавливали из-за падения человека на рельсы

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», движение на линии 1 временно осуществлялось от станции «Проспект Ветеранов» лишь до станции «Академическая» из-за того, что человек упал на рельсы. Пассажира подняли, он оказался жив.



Начиная с 08:28 движение поездов восстановлено в обычном режиме, уточнили в петербургской подземке.

