Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», движение на линии 1 временно осуществлялось от станции «Проспект Ветеранов» лишь до станции «Академическая» из-за того, что человек упал на рельсы. Пассажира подняли, он оказался жив.
Начиная с 08:28 движение поездов восстановлено в обычном режиме, уточнили в петербургской подземке.
Движение в петербургском метро останавливали из-за падения человека на рельсы
Утром 29 февраля в петербургском метро останавливали движение поездов из-за инцидента, который произошел на северном участке Кировско-Выборгской «красной» линии.
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», движение на линии 1 временно осуществлялось от станции «Проспект Ветеранов» лишь до станции «Академическая» из-за того, что человек упал на рельсы. Пассажира подняли, он оказался жив.