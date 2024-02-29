В Бухаре скончался студент из Индии

По предварительной информации, вчера, 28 февраля, студенту второго курса Навасу Насмелу, 2003 года рождения, стало плохо в комнате студенческого общежития, была вызвана скорая помощь, сообщает пресс-служба Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али Ибн Сино.
Его сразу доставили в Бухарскую областную инфекционную больницу. Но, несмотря на оказанную необходимую помощь, парень скончался.
Институт отмечает, что Навас Насмел был одним из отличников на своем курсе. Вуз выразил соболезнование родным и близким погибшего.
Сообщается, что руководство института своевременно проинформировало посольство Индии в нашей стране и родственников студента.
Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов, прокуратура Бухары ведет расследование смерти 20-летнего индийского студента Бухарского государственного медицинского института.