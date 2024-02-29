Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Экс-директора депстроя Нижнего Новгорода будут судить за взятку

Он обвиняется в махинациях с муниципальными заказами.
Источник: Комсомольская правда

Бывший глава департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило следствие, в 2020 году он получил от некоей фирмы более 10,3 млн рублей, которая должна была выиграть контракт на строительство детского сада в микрорайоне Новая Кузнечиха. Чиновник обещал ей муниципальный контракт и общее покровительство, в связи с чем давал незаконные поручения своим подчиненным.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Нижегородский районный суд.