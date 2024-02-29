Экс-директора депстроя Нижнего Новгорода будут судить за взятку

Как установило следствие, в 2020 году он получил от некоей фирмы более 10,3 млн рублей, которая должна была выиграть контракт на строительство детского сада в микрорайоне Новая Кузнечиха. Чиновник обещал ей муниципальный контракт и общее покровительство, в связи с чем давал незаконные поручения своим подчиненным.