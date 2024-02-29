Житель Красноярского края получил 5 лет за оправдание теракта на Крымском мосту

Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю.



По информации ведомства, мужчина в соцсети «ВКонтакте» публиковал комментарии, в которых оправдывал террористов, устроивших подрыв Крымского моста в октябре 2022 года. В отношении сибиряка завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).



Ранее 1-й Восточный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Канска, призывавшего в соцсети к теракту на Крымском мосту. По ст. 205.2 и ст. 280 УК РФ (публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности) ему назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Как установило расследование, обвиняемый размещал в соцсети «Одноклассники» посты с призывами к подрыву Крымского моста и насильственным действиям в отношении русского населения.



Илья Николаев.