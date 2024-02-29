В Уфе правоохранители устроили облавы на мигрантов в развлекательных заведениях

«Выявлено 18 иностранных граждан, находившихся на территории Российской Федерации с нарушением требований действующего миграционного законодательства. В отношении них составлены административные протоколы по ч.1.1. ст. 18.8 КоАП РФ о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ. Материалы направлены в суд, где будет приниматься решение о выдворении правонарушителей за пределы нашей страны», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.



Кроме того, выявлено 12 граждан, приобретших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет. Для принятия дальнейшего решения, данные граждане были доставлены в Военный комиссариат по Советскому и Октябрьском районам Уфы.