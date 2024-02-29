При пожаре в Мстиславском районе погиб мужчина

Сообщение о пожаре в деревне Лютня поступило от местного жителя 28 февраля в 22.25. Он сообщил спасателям, что горит частный дом. На месте пожарные увидели, что строение горит открытым пламенем. Под обрушившимися конструкциями работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, веранду и имущество. Причина произошедшего устанавливается.