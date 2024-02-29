Гибель ребёнка вынудила комиссию Приморского Минздрава выехать в Тавричанку

В четверг, 29 февраля, на Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Надеждинского района состоялось заседание выездной комиссии Приморского Минздрава. Причиной для приезда в район краевых чиновников от здравоохранения стала гибель мальчика в Тавричанке во время спортивной тренировки. Скорая ехала на вызов очень долго.
Как сообщают новые медиа, заседание комиссии с работниками местной ССМП прошло за закрытыми дверями. Присутствующим было запрещено пользоваться телефонами во время собрания.
О трагедии, которая произошла 21 февраля в спортивной школе «Надежда», АиФ подробно писал в своём материале. Во время тренировки по рукопашному бою 6-летний мальчик почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание. Станция скорой помощи, располагающаяся неподалёку, куда буквально босиком прибежал тренер ребёнка, оказалась закрыта. После того как удалось дозвониться по экстренным номерам, оказалось, что медики находятся за пределами Тавричанки. Родители мальчика выехали навстречу машине скорой помощи и лишь спустя 25 минут после того, как связались с врачами по телефону, передали в их руки ребёнка в посёлке Рыбачий.