Гибель ребёнка вынудила комиссию Приморского Минздрава выехать в Тавричанку

О трагедии, которая произошла 21 февраля в спортивной школе «Надежда», АиФ подробно писал в своём материале. Во время тренировки по рукопашному бою 6-летний мальчик почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание. Станция скорой помощи, располагающаяся неподалёку, куда буквально босиком прибежал тренер ребёнка, оказалась закрыта. После того как удалось дозвониться по экстренным номерам, оказалось, что медики находятся за пределами Тавричанки. Родители мальчика выехали навстречу машине скорой помощи и лишь спустя 25 минут после того, как связались с врачами по телефону, передали в их руки ребёнка в посёлке Рыбачий.