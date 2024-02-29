Житель Каменецкого района получил год тюрьмы, порезав руку жены электропилой

Ссора между супругами произошла в сентябре 2023-го. В тот день фигурант был пьяным и, поссорившись с женой, он пошел на женщину с заведенной цепной элетропилой. Обвиняемый нанес женщине не менее четырех порезов электропилой, но в суде вину в совершенном преступлении не признал.