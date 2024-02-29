Житель Каменецкого района получил год тюрьмы, порезав руку жены электропилой

Житель Каменецкого района приговорен к 1 году тюрьмы за нападение с электропилой на жену. Подробности сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.
Ссора между супругами произошла в сентябре 2023-го. В тот день фигурант был пьяным и, поссорившись с женой, он пошел на женщину с заведенной цепной элетропилой. Обвиняемый нанес женщине не менее четырех порезов электропилой, но в суде вину в совершенном преступлении не признал.
Мужчину признали виновным в причинении менее тяжких телесных повреждений и приговорили к одному году заключения в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа. Кроме того, его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.
Приговор мужчине может быть обжалован.