Новосибирский суд признал участника ЧВК «Вагнер» виновным в изнасиловании двух девочек

Подозреваемого арестовали 23 мая 2023 года. Жертвами стали две школьницы 10 и 12 лет. Мужчина увидел их возле учебного заведения и, угрожая взорвать гранату, увел их за гаражи. Девочки рассказали о случившемся родителям и пояснили, что насильник был в военной форме.