Новосибирский суд признал участника ЧВК «Вагнер» виновным в изнасиловании двух девочек

«Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 8 лет», — рассказали в ведомстве.
Подозреваемого арестовали 23 мая 2023 года. Жертвами стали две школьницы 10 и 12 лет. Мужчина увидел их возле учебного заведения и, угрожая взорвать гранату, увел их за гаражи. Девочки рассказали о случившемся родителям и пояснили, что насильник был в военной форме.
Напомним, две девочки наткнулись на незнакомца рядом со школой на Разъездной улице.