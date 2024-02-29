Нижегородца насмерть сбила электричка в Балахнинском районе

Нижегородца, переходившего железнодорожные пути, насмерть сбил поезд в Балахнинском районе. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.
27 февраля 33-летний мужчина переходил железнодорожные пути на перегоне «Правдинск — Балахна» перед электричкой. Машинист поезда затормозить не успел. В результате нижегородец получил серьёзные травмы и скончался в больнице.
Сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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