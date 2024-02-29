В Новосибирске умерла выпавшая из окна восьмого этажа девочка

В Новосибирске скончалась 13-летняя девочка, которая выпала из окна восьмого этажа.
Трагедия произошла в четверг, 29 февраля. Информацию подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко. Ситуация находится на контроле омбудсмена.
Сотрудники полиции и Следственного комитета выехали на место ЧП. Официальных комментариев пока нет.
Первая информация о ЧП появилась в группе «Служба 112 Новосибирской области». Девочка выпала из окна на Российской улице. По словам очевидцев, она была жива.