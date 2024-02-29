Бывшему заместителю облвоенкома вынесли приговор

Напомним, по версии следствия, в октябре 2022 г. житель Самары взялся под контролем оперативников полиции передать взятку в 700 тыс. руб. Ильхаму Хусаинову. Деньги молодой человек передавал за «освобождение» на год от мобилизации для себя и военный билет для своего знакомого. После задержания с поличным Ильхам Хусаинов согласился передать деньги по цепочке туда, где решался вопрос с призывом.