В прошлом году почти 40% убийств было совершено на почве семейных конфликтов

На днях в Сенате на заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности был заслушан отчет о работе МВД, проделанной в прошлом году. По данным ведомства в 2023-м было совершено 104 тысячи преступлений, из которых раскрыто 87,7%.
Правоохранители задержали 7,5 тысячи разыскиваемых людей, нашли 450 человек, пропавших без вести. В результате оперативно-розыскных мероприятий выявлено 6,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.
Более 40 тысячам женщин, подвергшихся притеснению и насилию, выдали защитные ордера. Также сообщается, что в прошлом году было совершено 363 убийства. В частности, 141 или 38,8% из общего количества произошли из-за семейных конфликтов.
Кроме того, в 2023 году зафиксировано более 16 миллионов дорожных правонарушений, в том числе свыше 13 миллионов грубых нарушений.
Около 42 тысяч нарушений были связаны с управлением транспортом в нетрезвом виде, свыше 300 тысяч правонарушений совершено пешеходами.
Отмечается, что всего произошло более 9,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9,2 тысячи граждан, почти 2,3 тысячи человек погибли.
Самое печальное, что в 2023 году произошло приблизительно 1,8 тысячи ДТП с участием детей. В них пострадало 1,5 тысячи детей, погибло 263 ребенка.