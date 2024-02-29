Поджоги в Охотском районе: кто и почему уничтожил чужое имущество

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года опять была попытка взлома, но безуспешная. К тому же на объекте хозяева установили видеокамеры. В распоряжении редакции оказались кадры видеосъемки, на которых некий мужчина ночью подкрадывается к строению. Примечательно, что лицо человека закрыто маской и на нем надето что-то, похожее на маскхалат. Злоумышленник попытался уничтожить видеокамеру, а затем все же забрался в гараж, но заметил, что и там есть камера и ушел.