Поджоги в Охотском районе: кто и почему уничтожил чужое имущество

Жители села Вострецово столкнулись с серией порчи имущества, которые считают местью российским властям, сообщает ИА AmurMedia. По мнению местных, все это совершил один из жителей села.
Как рассказали местные жители корреспонденту информагентства, на протяжении нескольких месяцев кто-то портил имущество главы администрации села Вострецово. В 2023 году некто взломал замок на его гараже и засыпал песок в двигатели машин.
В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года опять была попытка взлома, но безуспешная. К тому же на объекте хозяева установили видеокамеры. В распоряжении редакции оказались кадры видеосъемки, на которых некий мужчина ночью подкрадывается к строению. Примечательно, что лицо человека закрыто маской и на нем надето что-то, похожее на маскхалат. Злоумышленник попытался уничтожить видеокамеру, а затем все же забрался в гараж, но заметил, что и там есть камера и ушел.
По словам нашего источника, упомянутый выше С. неоднократно высказывал угрозы в адрес окружающих. Причиной источник считает ненависть на национальной почве — предполагаемый поджигатель украинского происхождения (его родители родились там), категорически не поддерживает спецоперацию, не раз, по словам местных, высказывал угрозы и оскорбления в адрес русских. И предполагается, что главу сельской администрации, то есть представителя государственной власти в качестве цели гражданин избрал именно из этих соображений.
По данным нашей редакции, заявления в полицию по факту порчи и поджога имущества были написаны. Чудо, что во всех инцидентах нет жертв и пострадавших — только имущество уничтожено.
Комментарии в УМВД по Хабаровскому краю на момент написания статьи пока не получены.