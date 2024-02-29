В Самаре утром 29 февраля стояли трамваи на ул. Ново-Садовой

Трамваи встали в районе пересечения с Гастелло в направлении «в город». Из-за этого трамваи № 20, идущие от Северного трамвайного депо, пустили в объезд. В результате на остановке «Ул. Солнечная» скопилось много людей. В течение получаса не ехали ни двадцатки, ни пятый, ни двадцать второй маршруты.