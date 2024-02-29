В Самаре утром 29 февраля стояли трамваи на ул. Ново-Садовой

Утром в четверг, 29 февраля 2024 года, в Самаре произошла очередная неприятность с общественным транспортом. Многие горожане сегодня опоздали на работу и учебу из-за того, что на улице Ново-Садовой встали трамваи. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Трамваи встали в районе пересечения с Гастелло в направлении «в город». Из-за этого трамваи № 20, идущие от Северного трамвайного депо, пустили в объезд. В результате на остановке «Ул. Солнечная» скопилось много людей. В течение получаса не ехали ни двадцатки, ни пятый, ни двадцать второй маршруты.
По информации МП «ТТУ», сбой в работе трамваев был вызван поломкой одного из них:
— В районе улицы Гастелло возникла техническая неисправность трамвая № 5. Сейчас движение восстановлено.