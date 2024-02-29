Бастрыкин взял под контроль дело о нападении на школьника в Челнах

Ранее мы писали, что Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного со смертью новорожденного ребенка в Набережных Челнах, Татарстан. Это решение было принято после того, как мать умершего ребенка обратилась к главе ведомства с жалобой на недостаточно, по ее мнению, тщательное установление обстоятельств трагедии.