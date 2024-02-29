Бастрыкин взял под контроль дело о нападении на школьника в Челнах

В Татарстане возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство» в отношении мужчины, который избил 13-летнего школьник в Челнах. Напомним, ранее агрессор напал на ребенка из-за того, что тот якобы играл около машины и поцарапал ее. Несмотря на попытки мальчика защититься, мужчина продолжал его бить.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.
Ранее мы писали, что Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного со смертью новорожденного ребенка в Набережных Челнах, Татарстан. Это решение было принято после того, как мать умершего ребенка обратилась к главе ведомства с жалобой на недостаточно, по ее мнению, тщательное установление обстоятельств трагедии.