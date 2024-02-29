В Германии белорус на фуре снес барьер на автобане, повредив сразу четыре авто

В Германии белорусский дальнобойщик на фуре снес барьер на автобане, из-за чего повреждены еще четыре автомобиля. Подробности сообщает пресс-служба местной полиции.
ДТП с участием 47-летнего белоруса произошло 27 февраля в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия. Известно, около 05.20 часов грузовик белоруса врезался в центральный отбойник на автобане А2 на участке трассу между городами Билефельд и Гютерсло вблизи развязки Билефельд.
Как установила полиция, фура белоруса с 15 тоннами груза ехала в средней полосе в сторону Дортмунда. Однако по какой-то причине белорус не справился с управлением, грузовик ушел влево и врезался в отбойник. По разлетевшимся фрагментам проехали водители BMW, Volkswagen и Opel, а также еще один тягач с полуприцепом, авто получили механические повреждения.
Пока место ДТП очищали от мусора, а авто эвакуировали, движение в направлении Дортмунда организовали по одной полосе, а в сторону Ганновера — по двум.