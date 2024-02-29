В Германии белорус на фуре снес барьер на автобане, повредив сразу четыре авто

Как установила полиция, фура белоруса с 15 тоннами груза ехала в средней полосе в сторону Дортмунда. Однако по какой-то причине белорус не справился с управлением, грузовик ушел влево и врезался в отбойник. По разлетевшимся фрагментам проехали водители BMW, Volkswagen и Opel, а также еще один тягач с полуприцепом, авто получили механические повреждения.