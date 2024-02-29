В Приморье заключили под стражу подозреваемого в сожжении мужчины

В Приморье суд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в убийстве человека с помощью поджога, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По данным ведомства, мужчина 1979 года рождения, неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений обвиняется в том, что в ночь на 27 февраля 2024 года находясь возле дома № 3 по улице Нагорная в посёлке Зарубино на почве возникшего конфликта с мужчиной 1970 года рождения избил его, после чего облил горючей жидкостью и поджёг.
В результате вследствие травм потерпевший скончался.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в надзорном ведомстве.
Напомним, в начале января в Приморье предъявили обвинении мужчине, который, предварительно, сжег свою знакомую. Мужчина рассказал и показал механизм своих действий. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.