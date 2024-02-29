В Бердске пропал 43-летний мужчина: он уехал на машине бордового цвета

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Бердске в Новосибирской области 25 февраля 2024 года пропал 43-летний Дмитрий Возгрин. Он уехал на Toyota Sprinter Carib бордового цвета и с тех пор местонахождение неизвестно.