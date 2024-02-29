В Воронеже делом «замурованного» пенсионера займется Следственный комитет

Сообщение о вопиющем нарушении появилось в СМИ в четверг, 29 февраля. Информацию предоставило региональное отделение Народного фронта, куда 85-летний пенсионер обратился со своей бедой.
Как выяснилось, Вячеслав Гладышевский, проживающий в Воронеже на переулке Учебном, вот уже 8 лет пробирается к своему дому, что называется, через тернии. Он не может вызвать машину для очистки нечистот к своему участку, не говоря о том, что к пожилому человеку даже не может подъехать скорая. Не говоря уж о пожарных, если это, не приведи Господи, потребуется.
Все дело в том, что единственная дорога к дому человека, который в 1942-м прошел через нацистский концлагерь, оказалась захвачена владельцем соседнего участка, построившего хостел с нарушением всех градостроительных, земельных и пожарных норм. Куда только не обращался пенсионер, и в 2021-м году пристройка, наконец, была признана мэрией самостроем. Владельца хостела обязали снести здание в течение 2 месяцев, однако воз и ныне там.
Пенсионер попросил помощи у общественников, которые в свою очередь обратились в администрацию города и к судебным приставам с просьбой повлиять на хозяина хостела. Также сотрудники ОНФ попросили взять на контроль сложившуюся ситуацию прокуратуру и СК.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Воронежской области, их ведомством будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств вышеозначенной ситуации. Следователи дадут ей объективную правовую оценку и затем, по результатам доследственной проверки, будет принято процессуальное решение.