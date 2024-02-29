В Воронеже делом «замурованного» пенсионера займется Следственный комитет

Как выяснилось, Вячеслав Гладышевский, проживающий в Воронеже на переулке Учебном, вот уже 8 лет пробирается к своему дому, что называется, через тернии. Он не может вызвать машину для очистки нечистот к своему участку, не говоря о том, что к пожилому человеку даже не может подъехать скорая. Не говоря уж о пожарных, если это, не приведи Господи, потребуется.