За двойной наезд на пешехода хабаровчанку осудили на три года поселения

Инцидент произошел утром 8 октября 2023 года. Пожилая жительница краевой столицы на «зеленый» переходила дорогу по улице Запарина. В этот момент обвиняемая за рулем «Лексуса», поворачивая налево, перекрыла пешеходу дорогу. Потерпевшая попыталась обойти машину, однако в этот момент водитель начала сдавать задним ходом, задев пешехода и «прокатив» его несколько метров по дороге. После этого водитель, включив переднюю передачу, вновь проехала по пожилой хабаровчанке и, пересекая двойную сплошную линию, скрылась с места происшествия.



В региональной прокуратуре уточнили, что обвиняемая — многодетная мать. В совершении преступления раскаялась. По собственному желанию оплатила пострадавшей лечение и денежную компенсацию — 500 тыс рублей. Потерпевшая простила обвиняемую, в суде просила смягчения наказания. Стороны заключили мирное соглашение. В итоге водителю дали 3 года колонии-поселения.



— В результате аварии 66-летней женщине-пешеходу причинен тяжкий вред здоровью. Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 2 года. Наказание отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, — прокомментировали в прокуратуре Хабаровского края.