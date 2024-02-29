Умерла мать актрисы из сериала «Деффчонки» Дарья Гончарова

Дарья Гончарова родилась 15 октября 1970 года. В 1994 году она окончила Высшее театральное училище имени Щукина, после чего до 2000 года работала в московском театре «У Никитских ворот». С 1995 года вела занятия по актерскому мастерству, технике речи и публичным выступлениям. Работала с дикторами на центральном телевидении. Была художественным руководителем театральных студий «Саквояж» и «Карусель времени» для детей и взрослых в учреждении «Содружество домов культуры».