Ростовчане массово жалуются на запах газа в подъездах

Об этом сообщает 1rnd.ru.
Больше всего на запах газа жалуются жители домов в центре города — на Ворошиловском, Газетном, Халтуринском, Тельмана, Варфоломеева, Каяни, Горького.
Жильцы дома на Газетном сообщили изданию, что 28 февраля запах газа сначала чувствовали в подъездах, а потом уже и в квартирах. Дозвониться в аварийные службы было сложно, в итоге удалось на 112. Однако никто не приехал.
Также ростовчане жалуются, что дозвониться в оперативных службы невозможно из-за большого количества звонков по поводу запаха газа — операторы не справляются со шквалом звонков.
В настоящее время власти Ростова и представители газовых служб не прокомментировали ситуацию.