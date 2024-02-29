Против жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ

По данным ФСБ, в аэропорту Волгограда был задержан 19-летний мужчина, который пытался вылетать в Турцию. Отмечается, что во время проверки выяснилось, что молодой человек посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ, также он с июля по декабрь 2023 года переводил им средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии.