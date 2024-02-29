Предлагают деньги: в Соцфонде предупредили о новом виде мошенничества.

Мошенники начали чаще выдавать себя за сотрудников Социального фонда России. Они вводят в заблуждение доверчивых россиян. Об этом предупредили с СФР.
В ведомстве сообщили, что злоумышленники звонят гражданам по телефону и сообщают, что им якобы положена выплата от Соцфонда. Это может быть прибавка к пенсии или помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат.
У жертвы просят счет или реквизиты, на которые можно перечислить деньги.
В СФР подчеркнули, что специалисты ведомства осуществляют все свои услуги бесплатно в клиентских службах и на портале госуслуг. Кроме того, сотрудники СФР не уточняют СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты или другие персональные данные.