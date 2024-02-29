В отношении жителя Башкирии возбудили уголовное дело за участие в боях на стороне ВСУ

По данным «Коммерсанта», МВД по Башкирии возбудило дело в отношении ранее судимого 52-летнего уроженца села Кармаскалы. По версии следствия, подозреваемый в июне 2023 года, находясь в рядах вооруженных сил РФ, сдался в плен украинским военным. После обучения он был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ и принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. Мужчина вернулся в Россию после обмена военнопленными.