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Раздавило 10-тонным грузом: мужчину прижало бетонными плитами во время ДТП в Хабаровске

Прицеп с бетонными плитами отлетел в самосвал в Хабаровске.
Источник: МЧС РФ

Серьезная авария произошла 29 февраля в Железнодорожном районе Хабаровска. На повороте с улицы Аэродромной на Целинную с тягача сорвался прицеп с бетонными плитами. Он влетел в едущий навстречу самосвал.

— По предварительным данным, в ходе управления транспортным средством Beijing по улице Аэродромной произошло расцепление прицепа, в результате чего прицеп допустил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu, — прокомментировали аварию в ГИБДД Хабаровска.

Кабину самосвала сильно смяло. На место отправились сотрудники МЧС, чтобы вытащить оттуда водителя. Мужчина буквально родился в рубашке: его ноги застряли в машине, придавленной 10-тонным грузом, но он сам выжил.

Человека достали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и на носилках доставили к машине «скорой». Его увезли в больницу для обследования.

Причину аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.