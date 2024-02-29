Раздавило 10-тонным грузом: мужчину прижало бетонными плитами во время ДТП в Хабаровске

Серьезная авария произошла 29 февраля в Железнодорожном районе Хабаровска. На повороте с улицы Аэродромной на Целинную с тягача сорвался прицеп с бетонными плитами. Он влетел в едущий навстречу самосвал.
— По предварительным данным, в ходе управления транспортным средством Beijing по улице Аэродромной произошло расцепление прицепа, в результате чего прицеп допустил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu, — прокомментировали аварию в ГИБДД Хабаровска.
Кабину самосвала сильно смяло. На место отправились сотрудники МЧС, чтобы вытащить оттуда водителя. Мужчина буквально родился в рубашке: его ноги застряли в машине, придавленной 10-тонным грузом, но он сам выжил.
Человека достали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и на носилках доставили к машине «скорой». Его увезли в больницу для обследования.
Причину аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.