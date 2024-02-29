В Башкирии 56-летний мужчина убил топором своего знакомого

Обвиняемый работал у индивидуального предпринимателя и проживал вместе с двумя знакомыми у него на базе вблизи СНТ «“Масляный мыс” Краснокамского района республики.
Вечером 23 февраля этого года после работы они устроили застолье. После распития алкоголя потерпевший начал предъявлять претензии обвиняемому о том, что он не работает, высказывая оскорбления в его адрес. Разозлившись, злоумышленник ударил три раза обухом и один раз лезвием колуна в область головы 53-летнего потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.
После содеянного обвиняемый выкинул колун в сугроб и лег спать. Увидев тело коллеги, третий работник сообщил в полицию. Скрываться от следствия мужчина не стал, сознался в содеянном и рассказал прибывшим на место происшествия стражам порядка об обстоятельствах произошедшего.
Сейчас с обвиняемым провели первоначальные следственные действия. Назначен комплекс судебных экспертиз, суд на время расследования заключил его под стражу.