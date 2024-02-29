В Башкирии 56-летний мужчина убил топором своего знакомого

Вечером 23 февраля этого года после работы они устроили застолье. После распития алкоголя потерпевший начал предъявлять претензии обвиняемому о том, что он не работает, высказывая оскорбления в его адрес. Разозлившись, злоумышленник ударил три раза обухом и один раз лезвием колуна в область головы 53-летнего потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.