Многодетного отца, погибшего на СВО, похоронят в Свердловской области

На Урале простятся с военнослужащим Иваном Макаровым, погибшим в зоне СВО при выполнении боевой задачи. 36-летний мужчина родился в поселке Опарино Кировской области, но в последние годы жил и работал в Свердловской области. Как отметили в пресс-службе администрации Опаринского района, Иван четыре раза был в служебных командировках в зоне спецоперации, служил в разведке в составе отдельного добровольческого казачьего отряда Барс 15 Ермак в должности заместителя командира.