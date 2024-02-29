Грозит 20 лет тюрьмы: житель Башкирии в зоне СВО сдался в плен и вступил в ряды армии Украины

Мужчина сдался в плен минувшим летом. Затем он прошел инструктаж по медицинской, боевой и взрывотехнической подготовке, после чего вступил в одно из подразделений ВСУ. До января житель республики принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, а затем вернулся домой в рамках обмена военнопленными.