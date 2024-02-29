Новые подробности в деле об убийстве 7-летней девочки в Алматы озвучили в суде

О смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того как ее забрал отец, малышку растила бабушка.