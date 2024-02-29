Крыша строящейся высотки загорелась в Астане

Как сообщили в МЧС РК, в 14:05 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по адресу: ул. Толе би, 16. Поводом выезда стал звонок о том, что виден дым из новостройки.
«По прибытии установлено, что на кровле 17-этажного новостроящегося жилого комплекса происходит горение рубероида и утеплителя (минвата) на площади 10 кв. м. В 14.24 пожар локализован».
На месте задействованы 17 человек личного состава и четыре единицы техники.
В 14:29 пожар ликвидировали. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.