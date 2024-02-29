«Никого не выпустим»: в Самаре разбираются в ситуации с «задержанием» учеников в школе

«В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2.08.2019 г. в рамках антитеррористической защищенности объектов образования, распоряжением директора школы определен порядок пропуска в образовательное учреждение учеников, родителей либо законных представителей (информация размещена на входе в школу). Между тем поведение сотрудника ЧОО “Рубеж плюс”, осуществляющего охрану и пропускной режим в рамках заключенного контракта, не соответствует требованиям оказываемых услуг», — сообщили в горадминистрации.