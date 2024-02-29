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Женщина погибла под колесами автомобиля в Осиповичском районе

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе произошло смертельное ДТП. Подробности аварии БЕЛТА рассказали в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Источник: УГАИ УВД Могилевского облисполкома

Около 7.00 на 105 км автодороги Минск-Гомель 59-летний водитель автомобиля Ford совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте и без световозвращающего элемента.

От полученных травм пешеход погибла на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

«Пешеходам в темное время суток необходимо обозначить себя фликерами и следить за тем, чтобы они были в поле зрения водителей. Водителям следует выбирать безопасную скорость, быть внимательными вблизи пешеходных переходов и на автодорогах, проходящих через населенные пункты», — напомнили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.