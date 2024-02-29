Жителя Миасса оштрафовали за оскорбление школьницы

В Миассе мировой судья по иску прокурора оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который перед всем классом оскорбил одноклассницу своей дочери. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщила прокуратура Челябинской области.
На поведение мужчины пожаловались родители обиженной девочки. Выяснилось, что отец ученицы третьего класса воспользовался отсутствием учителя и высказал в адрес несовершеннолетней «слова оскорбительного характера».
Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева пояснила корреспонденту АиФ-Челябинск, что мужчина пришел в школу, чтобы разобраться с оценками дочери. А когда учительница вышла из кабинета, заодно обложил грубыми словами девочку, с которой у дочери якобы возник конфликт.
Прокурор города возбудил в отношении хама административное дело. Мировой судья согласился с его доводами и выписал мужчине штраф. Постановление не вступило в законную силу.