Под Самарой на АЗС при заправке загорелась грузовая «ГАЗель»

В Новокуйбышевске на въезде на АЗС «Татнефть» при заправке загорелась грузовая «ГАЗель». Информация о возгорании была размещена в социальных сетях в среду, 28 февраля.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, грузовик вспыхнул на Восточном шоссе, 1, Новокуйбышевска. Горевшую «ГАЗель» потушили. К счастью, люди не пострадали.
В региональном Управлении МЧС сообщили о четырех случаях возгорания машин за сутки. Кроме Новокуйбышевска автомобили горели в Ленинском районе Самары (моторного отсека), в Волжском районе (загорание в движении) и в Кинеле.
Как рассказали в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в Кинеле на улице Некрасова загорелась «Лада Гранта». Легковушка вспыхнула около полуночи, 28 февраля. Пожарные были вызваны в 23:54. Оперативно прибывшие на пожарной машине пять огнеборцев локализовали пожар в 00:03, а в 00:20 ликвидировали открытое горение. Здесь также никто не пострадал. Причина возгорания легковой машины устанавливается.
Подробности других возгораний автомобилей не сообщаются.