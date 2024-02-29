Под Самарой на АЗС при заправке загорелась грузовая «ГАЗель»

Как рассказали в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в Кинеле на улице Некрасова загорелась «Лада Гранта». Легковушка вспыхнула около полуночи, 28 февраля. Пожарные были вызваны в 23:54. Оперативно прибывшие на пожарной машине пять огнеборцев локализовали пожар в 00:03, а в 00:20 ликвидировали открытое горение. Здесь также никто не пострадал. Причина возгорания легковой машины устанавливается.